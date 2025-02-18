Споживання електроенергії зростає - Укренерго

В Україні зростає споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n204150-spojyvannya-elektroenergiyi-zrostaie-ukrenergo.html

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В Україні продовжує зростати рівень споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

станом на 6.00 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 3% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок 17 лютого. Причина — утримання морозної погоди на всій території України;

вчора, 17 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 14 лютого.

У «Укренерго» наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Тож у період з 16.00 до 19.00 для збалансування енергосистеми вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів.