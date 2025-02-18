Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 год

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Правительство утвердило план приоритетных действий на год
Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 годhttps://racurs.ua/n204153-kabmin-utverdil-plan-prioritetnyh-deystviy-na-2025-god.htmlРакурс
Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік.
Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС, — зазначив нардеп
Документом передбачені майже 400 кроків. Основні напрями:
- подолання наслідків війни — заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян;
- євроінтеграція — виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС;
- співпраця з МВФ — впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм;
- план Ukraine Facility — реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС;
- законодавчі ініціативи — ухвалення необхідних законів для економічного розвитку;
- приєднання до OECD — наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку;
- сталий розвиток — заходи для економічного зростання та соціального добробуту.