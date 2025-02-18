Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік

Уряд затвердив план пріоритетних дій на рік

https://racurs.ua/ua/n204153-kabmin-zatverdyv-plan-priorytetnyh-diy-na-2025-rik.html

Ракурс

Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік.

Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС, — зазначив нардеп

Документом передбачені майже 400 кроків. Основні напрями: