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Ракурс
Уряд затвердив план пріоритетних дій на рік

Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік

18 лют 2025, 14:09
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Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік.

Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС, — зазначив нардеп

Документом передбачені майже 400 кроків. Основні напрями:

  • подолання наслідків війни — заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян;
  • євроінтеграція — виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС;
  • співпраця з МВФ — впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм;
  • план Ukraine Facility — реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС;
  • законодавчі ініціативи — ухвалення необхідних законів для економічного розвитку;
  • приєднання до OECD — наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку;
  • сталий розвиток — заходи для економічного зростання та соціального добробуту.

Джерело: Ракурс


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