ГУР подтвердило украинским СМИ, что взрывные FPV-очки – работа украинских спецслужб

https://racurs.ua/n204205-gur-podtverdilo-ukrainskim-smi-chto-vzryvnye-fpv-ochki-rabota-ukrainskih-specslujb.html

Ракурс

ГУР підтвердило українським ЗМІ, що вибухові FPV-окуляри — робота українських спецслужб.

Всередині окулярів була вмонтована вибухівка з функцією дистанційного підриву. Їх до підрозділів БПЛА окупантів безоплатно відправили російські волонтери.

Восьмеро окупантів осліпли через те, що якісь добрі люди запхали у FPV-окуляри вибухівку, повідомляв раніше «Ракурс».

У період із січня по лютий 2025 року низка громадських організацій відправила приблизно 80 комплектів FPV-окулярів Skyzone Cobra до різних підрозділів ЗС рф.

Усі організації отримали товар від однієї й тієї ж особи, яка надала його як безоплатну допомогу для російських військових.

Перший випадок підриву саморобного вибухового пристрою, вбудованого в окуляри, зафіксовано 4 лютого на території Бєлгородської області.

Внаслідок вибуху військовослужбовець отримав травми обличчя та очей.

У період із 4 по 7 лютого зафіксовано ще сім вибухів аналогічних пристроїв у Курській, Луганській та Донецькій областях.

Усередині FPV-окулярів виявлено вибухову речовину C-4, детонатор і батарею. Пристрій активується під час запуску вентилятора охолодження.