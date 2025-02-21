Денис Шмыгаль, скриншот видео

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Ракурс

Рашисти не припиняють спроб залишити Україну без власного газу, фактично щодня б’ючи ракетами по об'єктах видобутку.

Про це сьогодні, 21 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ракетами цілеспрямовано б’ють по об'єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня, — наголосив він. — Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольованою. Вдячний за це нашим енергетикам.

Шмигаль зауважив, що останніми днями рф особливо активно атакувала південь України — Миколаїв, Херсон та Одесу, через що там частково зникло світло й опалення. За його словами, усі відповідальні відомства та енергетики працювали 24/7, аби відремонтувати пошкоджене обладнання. Наразі вже: