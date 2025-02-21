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Ликвидация пожара в Полтавской области, фото: ГСЧС

На Полтавщине с помощью робота ликвидировали масштабный пожар после российского удара (ФОТО, ВИДЕО)

21 фев 2025, 14:16
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На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об'єкту.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.

Ліквідація пожежі на Полтавщині, фото: ДСНС

Прес-служба Полтавської ОВА сьогодні вранці повідомила, що внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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