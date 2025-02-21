Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація пожежі на Полтавщині, фото: ДСНС

На Полтавщині за допомогою робота ліквідували масштабну пожежу після російського удару (ФОТО, ВІДЕО)

21 лют 2025, 14:16
999

На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об'єкту.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.

Ліквідація пожежі на Полтавщині, фото: ДСНС

Прес-служба Полтавської ОВА сьогодні вранці повідомила, що внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів