Ліквідація пожежі на Полтавщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204230-na-poltavschyni-za-dopomogou-robota-likviduvaly-masshtabnu-pojeju-pislya-rosiyskogo-udaru-foto.html

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На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об'єкту.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — До гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.

Прес-служба Полтавської ОВА сьогодні вранці повідомила, що внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає.