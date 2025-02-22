Владимир Зеленский анонсировал новые поставки истребителей F-16 от Нидерландов. Фото:

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Ракурс

Україна очікує на нові поставки винищувачів F-16 від Нідерландів.

Президент Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. У ході розмови йшла мова й про військову допомогу. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Х.

Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України — це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним, — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський поінформував про «продуктивну розмову» з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, в ході якої узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень.

Крім того, глава держави поспілкувався з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. У ході розмови було обговорено багато важливих питань, серед яких спільні проекти.

Нагадаємо, 6 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та літаки F-16 від Нідерландів.

Однак винищувачі F-16 від Бельгії Україна отримає на рік пізніше, бо передачу перших із 30 бельгійських літаків відклали щонайменше до кінця 2025 року. Причиною цьому є затримку поставок Бельгії новітніх винищувачів F-35 із США.