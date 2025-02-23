Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбитый российский беспилотник, фото: ГПСУ
Четыре российских «привета» уничтожили пограничники на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n204280-chetyre-rossiyskih-priveta-unichtojili-pogranichniki-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині знищили чотири ворожі дрони «Привет-82».
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.
Минулої доби охоронці кордону зафіксували політ чотирьох баражуючих боєприпасів типу «привет-82». Влучним вогнем бійці ліквідували загрозу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що такі дрони запускаються з катапульти, можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...