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Ракурс
Сбитый российский беспилотник, фото: ГПСУ

Четыре российских «привета» уничтожили пограничники на Сумщине (ФОТО)

23 фев 2025, 14:02
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На Сумщині знищили чотири ворожі дрони «Привет-82».

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Минулої доби охоронці кордону зафіксували політ чотирьох баражуючих боєприпасів типу «привет-82». Влучним вогнем бійці ліквідували загрозу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що такі дрони запускаються з катапульти, можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км.

Збитий російський безпілотник, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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