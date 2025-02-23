Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Украине, скриншот видео

Количество примененных рашистами за неделю ракет и КАБов назвал Зеленский (ВИДЕО)

23 фев 2025, 12:57
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні — напередодні третьої річниці повномасштабної війни — застосували проти України рекордні 267 ударних дронів.

Про це сьогодні, у неділю 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що загалом за весь тиждень рашисти застосували для атак проти України:

  • 1 тис. 150 ударних безпілотників;
  • понад 1,4 тис. керованих авіабомб;
  • 35 ракет різних типів.

Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів — потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру, — наголосив Зеленський.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров