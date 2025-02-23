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Последствия российского авиаудара по Украине, скриншот видео
Количество примененных рашистами за неделю ракет и КАБов назвал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204277-kolichestvo-primenennyh-rashistami-za-nedelu-raket-i-kabov-nazval-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні — напередодні третьої річниці повномасштабної війни — застосували проти України рекордні 267 ударних дронів.
Про це сьогодні, у неділю 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що загалом за весь тиждень рашисти застосували для атак проти України:
- 1 тис. 150 ударних безпілотників;
- понад 1,4 тис. керованих авіабомб;
- 35 ракет різних типів.
Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів — потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру, — наголосив Зеленський.
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