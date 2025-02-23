Наслідки російського авіаудару по Україні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204277-kilkist-zastosovanyh-rashystamy-za-tyjden-raket-ta-kabiv-nazvav-zelenskyy-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні — напередодні третьої річниці повномасштабної війни — застосували проти України рекордні 267 ударних дронів.

Про це сьогодні, у неділю 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що загалом за весь тиждень рашисти застосували для атак проти України:

1 тис. 150 ударних безпілотників;

понад 1,4 тис. керованих авіабомб;

35 ракет різних типів.