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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Україні, скріншот відео

Кількість застосованих рашистами за тиждень ракет та КАБів назвав Зеленський (ВІДЕО)

23 лют 2025, 12:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні — напередодні третьої річниці повномасштабної війни — застосували проти України рекордні 267 ударних дронів.

Про це сьогодні, у неділю 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що загалом за весь тиждень рашисти застосували для атак проти України:

  • 1 тис. 150 ударних безпілотників;
  • понад 1,4 тис. керованих авіабомб;
  • 35 ракет різних типів.

Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів — потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру, — наголосив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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