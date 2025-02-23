Збитий російський безпілотник, фото: ДПСУ

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На Сумщині знищили чотири ворожі дрони «Привет-82».

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Минулої доби охоронці кордону зафіксували політ чотирьох баражуючих боєприпасів типу «привет-82». Влучним вогнем бійці ліквідували загрозу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що такі дрони запускаються з катапульти, можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км.