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Збитий російський безпілотник, фото: ДПСУ
Чотири російські «прівєти» знищили прикордонники на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204280-chotyry-rosiyski-priviety-znyschyly-prykordonnyky-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині знищили чотири ворожі дрони «Привет-82».
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.
Минулої доби охоронці кордону зафіксували політ чотирьох баражуючих боєприпасів типу «привет-82». Влучним вогнем бійці ліквідували загрозу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що такі дрони запускаються з катапульти, можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км.
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