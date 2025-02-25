Враг оккупировал село Запорожье Донецкой области, - Deep State

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Ворог окупував село Запоріжжя Донецької області.

Про це повідомив 25 лютого військовий аналтичний паблік Deep State.

Це одна з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку — район Срібного, де здійснюється тиск росіян на позиції українських військових. Після постійних штурмів, московити все ж зайняли повністю село Запоріжжя і намагаються розвивати свій успіх в напрямку відтинку Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Активними також залишаються район Котлине-Удачне, Успенівки, Піщаного, район Воздвиженки.

Аналітики відзначили, що в цілому, за останні півтора тижні активність просувань противника в районі Покровська знизилася, так само суттєво впала чисельність штурмових дій. Свою важливу роль зіграли відновлення з боку Сил оборони, які змогли перетягнути увагу та ресурси ворога, який намагається відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій.

З часом на мапі ще з’явиться синя зона, яка також стала наслідком цих подій. Можна сказати, що ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо. Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях. Це почало перетворюватися в систематичність, що відображає певний стан справ московитів. Попри це, у них все рівно є можливість лізти безперестану по декілька осіб і виснажувати наших військових, — пишуть у Deep State.

Також очікується процес перегрупування сил противника після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів з інших напрямків, що може підняти активність в районі Покровська. Наразі, наприклад, більші ресурси противник задіює в районі Курахового, збільшує свою активність в районі Великої Новосілки.

Значний вплив на стан справ московитів мають дрони, які здійснюють ураження по логістиці, по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії тощо.