Ракурсhttps://racurs.ua/
Тело 15-месячного мальчика в морозильной камере – новые подробности расследования
Тело 15-месячного мальчика в морозильной камере — новые подробности расследованияhttps://racurs.ua/n204341-telo-15-mesyachnogo-malchika-v-morozilnoy-kamere-novye-podrobnosti-rassledovaniya.htmlРакурс
Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо смерті маленького хлопчика, якого знайшли в морозилці в Одесі.
За результатами спеціальних перевірок з’ясувалося, що мати дитини, на момент її народження, була неповнолітньою. Першу дитину, дівчинку, вона народила у 16 років. Але орган опіки та піклування ухвалив рішення надати їй повну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу і другу дитину, яка згодом народилася, — зазначив омбудсмен Лубинець.
Нагадаємо, 1 лютого в Одесі у морозилці знайшли тіло однорічного хлопчика, повідомили в Нацполіції.
Як встановили правоохоронці, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Дворічну дитину вилучили з сім’ї, вона тимчасово перебуватиме в лікарні.