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Ракурс
Тело 15-месячного мальчика в морозильной камере – новые подробности расследования

Тело 15-месячного мальчика в морозильной камере — новые подробности расследования

25 фев 2025, 18:33
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Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо смерті маленького хлопчика, якого знайшли в морозилці в Одесі.

За результатами спеціальних перевірок з’ясувалося, що мати дитини, на момент її народження, була неповнолітньою. Першу дитину, дівчинку, вона народила у 16 ​​років. Але орган опіки та піклування ухвалив рішення надати їй повну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу і другу дитину, яка згодом народилася, — зазначив омбудсмен Лубинець.

Нагадаємо, 1 лютого в Одесі у морозилці знайшли тіло однорічного хлопчика, повідомили в Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Дворічну дитину вилучили з сім’ї, вона тимчасово перебуватиме в лікарні.

Источник: Ракурс


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