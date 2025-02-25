Тело 15-месячного мальчика в морозильной камере – новые подробности расследования

https://racurs.ua/n204341-telo-15-mesyachnogo-malchika-v-morozilnoy-kamere-novye-podrobnosti-rassledovaniya.html

Ракурс

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо смерті маленького хлопчика, якого знайшли в морозилці в Одесі.

За результатами спеціальних перевірок з’ясувалося, що мати дитини, на момент її народження, була неповнолітньою. Першу дитину, дівчинку, вона народила у 16 ​​років. Але орган опіки та піклування ухвалив рішення надати їй повну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу і другу дитину, яка згодом народилася, — зазначив омбудсмен Лубинець.

Нагадаємо, 1 лютого в Одесі у морозилці знайшли тіло однорічного хлопчика, повідомили в Нацполіції.