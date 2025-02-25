Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тіло 15-місячного хлопчика у морозильній камері - нові подробиці розслідування

Тіло 15-місячного хлопчика у морозильній камері — нові подробиці розслідування

25 лют 2025, 18:33
999

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо смерті маленького хлопчика, якого знайшли в морозилці в Одесі.

За результатами спеціальних перевірок з’ясувалося, що мати дитини, на момент її народження, була неповнолітньою. Першу дитину, дівчинку, вона народила у 16 ​​років. Але орган опіки та піклування ухвалив рішення надати їй повну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу і другу дитину, яка згодом народилася, — зазначив омбудсмен Лубинець.

Нагадаємо, 1 лютого в Одесі у морозилці знайшли тіло однорічного хлопчика, повідомили в Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Дворічну дитину вилучили з сім’ї, вона тимчасово перебуватиме в лікарні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів