Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n204367-zelenskiy-zayavil-o-provedenii-sereznoy-voennoy-stavki.html

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у середу, 26 лютого.

На Ставці вище військове та політичне керівництво обговорили шляхи подолання викликів, з якими зараз стикається Україна. Зокрема, була розмова про системи ППО, безпілотні системи, РЕБ, ракети та боротьбу з російськими повітряними цілями. Про це президент Володимир Зеленський заявив на прес-брифінгу.

Я проводив дуже важливу Ставку. У нас сьогодні була серйозна військова Ставка, бо є багато різних викликів. І що б не було, які б стосунки у нас із партнерами не були, але системи протиповітряної оборони, дрони, системи радіоелектронної боротьби, ракети, боротьба з ними та виробництво своїх — це також серйозна тематика, — розповів глава держави.

Президент зазначив, що на засіданні також говорили про взаємодію з партнерами. Також проаналізували питання далекобійного озброєння.

Зеленський наголосив, що залишився задоволений сьогоднішньою Ставкою.

Нагадаємо, на одному з останніх засідань Ставки верховного головнокомандувача було призупинено формування нових бригад у Збройних силах України. Основні зусилля тепер зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже воюють на фронті.