В ЗСУ призупинили формування нових бригад. Фото: Генштаб

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Призупинено формування нових бригад у Збройних силах України.

Рішення про припинення формувань нових бригад в Україні було ухвалене на ставці верховного головнокомандувача. Основні зусилля зараз зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже воюють на фронті. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази. Це стосовно нових підрозділів все, — зазначив він.

Як відомо, у березні 2024 року почали формувати 155 ОМБр імені Анни Київської. Це був перший раз, коли формували та озброювали з нуля нову бригаду разом з іноземною країною. Наприкінці грудня з’явилася інформація про масове СЗЧ у цій бригаді.

Тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що новостворена бригада стикнулася з низкою проблем, зокрема з низькою ефективністю і мотивацією командирів середньої ланки.

Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБр. Його обвинувачують у тому, що він начебто не лише сам самовільно залишив частину, але й підбурив на це своїх бійців.

Також був затриманий й колишній командир бригади Дмитро Рюмшин. Слідство вважає, що він не інформував органи досудового розслідування про факти СЗЧ, хоча про них йому доповідали не лише усно, але й писали рапорти.

Нагадаємо, 231-й батальйон 128-ї бригади ТрО ЗСУ «Дике Поле» виступив на підтримку свого екскомбата Дмитра Рюмшина, якого 20 січня затримало ДБР. Військові вважають, що кримінальне переслідування Рюмшина «може бути упередженим», і вимагають «обʼєктивного та швидкого розслідування, ретельного вивчення фактів цієї справи».