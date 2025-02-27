В полиции показали первые минуты после массированного обстрела Константиновки авиабомбами

https://racurs.ua/n204386-v-policii-pokazali-pervye-minuty-posle-massirovannogo-obstrela-konstantinovki-aviabombami-video.html

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У Національній поліції показали перші хвилини після вчорашнього масованого обстрілу Костянтинівки. Ворог скинув на місто дев’ять авіабомб. Загинуло шестеро людей, ще 11 — зазнали поранень.

За добу на Донеччині загалом емеро загиблих та 11 поранених за добу. Поліція задокументувала злочини росії проти цивільного населення. Війська рф завдали 3 тис. 456 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

За 26 лютого ворог обстріляв сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Сіверськ, села Багатир, Довга Балка, Іллінівка.

Руйнувань зазнали 85 цивільних об'єктів з них 42 житлових будинки.