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У поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Костянтинівки авіабомбами

У поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Костянтинівки авіабомбами (ВІДЕО)

27 лют 2025, 11:13
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У Національній поліції показали перші хвилини після вчорашнього масованого обстрілу Костянтинівки. Ворог скинув на місто дев’ять авіабомб. Загинуло шестеро людей, ще 11 — зазнали поранень.

За добу на Донеччині загалом емеро загиблих та 11 поранених за добу. Поліція задокументувала злочини росії проти цивільного населення. Війська рф завдали 3 тис. 456 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

За 26 лютого ворог обстріляв сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Сіверськ, села Багатир, Довга Балка, Іллінівка.

Руйнувань зазнали 85 цивільних об'єктів з них 42 житлових будинки.

Джерело: Ракурс


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