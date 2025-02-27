28 бригада «согревает» российских дронщиков в разбитом Торецке

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Ракурс

У Торецьку все частіше ворожі оператори дронів почали заселятися у покинуті багатоповерхівки.

28 бригада показала, як «зігріває" російських дронщиків в розбитому армією рф українському місті.

Окупанти знищили Торецьк, у якому не працюють жодні комунікації. Тому, щоб не замерзнути, окупанти помічають своє місцеперебування ганчірками та антенами.

Через ці прикмети їх знаходять пілоти підрозділу «Гюрза» Батальйону безпілотних систем і передають координати «небайдужим» — .українським підроділами.

Саме цим росіянам «подарували тепло» підрозділи артилерії, 4-го стрілецького батальйону та ББпС 28-ї бригади.