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Ракурс
28 бригада «зігріває» російських дронщиків в розбитому Торецьку

28 бригада «зігріває" російських дронщиків в розбитому Торецьку (ВІДЕО)

27 лют 2025, 13:53
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У Торецьку все частіше ворожі оператори дронів почали заселятися у покинуті багатоповерхівки.

28 бригада показала, як «зігріває" російських дронщиків в розбитому армією рф українському місті.

Окупанти знищили Торецьк, у якому не працюють жодні комунікації. Тому, щоб не замерзнути, окупанти помічають своє місцеперебування ганчірками та антенами.

Через ці прикмети їх знаходять пілоти підрозділу «Гюрза» Батальйону безпілотних систем і передають координати «небайдужим» — .українським підроділами.

Саме цим росіянам «подарували тепло» підрозділи артилерії, 4-го стрілецького батальйону та ББпС 28-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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