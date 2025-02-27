Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харьковщине, фото: ГСЧС

Рашисты ударили беспилотником по селу на Харьковщине — вспыхнул пожар (ФОТО)

27 фев 2025, 19:58
999

Російські загарбники вдарили безпілотником по селу Хатнє Куп’янського району Харківської області, загорівся будинок на 120 кв. м.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, працюючи під загрозою обстрілів. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, російські загарбники скинули дев’ять авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області. Загинуло шестеро людей, ще 11 були поранені.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров