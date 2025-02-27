Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники вдарили безпілотником по селу Хатнє Куп’янського району Харківської області, загорівся будинок на 120 кв. м.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, працюючи під загрозою обстрілів. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, російські загарбники скинули дев’ять авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області. Загинуло шестеро людей, ще 11 були поранені.