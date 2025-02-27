Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили безпілотником по селу на Харківщині — спалахнула пожежа (ФОТО)

27 лют 2025, 19:58
999

Російські загарбники вдарили безпілотником по селу Хатнє Куп’янського району Харківської області, загорівся будинок на 120 кв. м.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, працюючи під загрозою обстрілів. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, російські загарбники скинули дев’ять авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області. Загинуло шестеро людей, ще 11 були поранені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів