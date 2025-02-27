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Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили безпілотником по селу на Харківщині — спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204401-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-selu-na-harkivschyni-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили безпілотником по селу Хатнє Куп’янського району Харківської області, загорівся будинок на 120 кв. м.
Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники швидко ліквідували пожежу, працюючи під загрозою обстрілів. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 26 лютого, російські загарбники скинули дев’ять авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області. Загинуло шестеро людей, ще 11 були поранені.