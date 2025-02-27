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Ракурс
Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Донецкая ОВА

Рашисты обстреляли Константиновку «смерчами» и артиллерией — погиб человек (ФОТО)

27 фев 2025, 20:12
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Російські загарбники сьогодні, 27 лютого, обстріляли місто Костянтинівка Донецької області з РСЗВ «Смерч» та 152-мм артилерії.

Про це повідомляють прес-служба Донецької ОВА та поліції Донеччини.

Зазначається, що обстріл міста зі ствольної артилерії відбувався з 11.20 до 12.00. В результаті у власній оселі загинув 32-річний чоловік. Парамедики намагались його реанімувати, але рани виявились несумісними з життям.

Близько 13.00 росіяни вдарили по цивільних двома ракетами РСЗВ «Смерч». Поранень зазнали четверо людей — чоловіки віком 48, 62, 70 років та 82-річна жінка.

Внаслідок обстрілів пошкоджено:

  • п’ять приватних будинків;
  • чотири багатоповерхівки;
  • адмінбудівлю;
  • три підприємства;
  • три лінії електропередач;
  • газогін;
  • автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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