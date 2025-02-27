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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Донецька ОВА
Рашисти обстріляли Костянтинівку «смерчами» та артилерією — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204402-rashysty-obstrilyaly-kostyantynivku-smerchamy-ta-artyleriieu-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 лютого, обстріляли місто Костянтинівка Донецької області з РСЗВ «Смерч» та 152-мм артилерії.
Про це повідомляють прес-служба Донецької ОВА та поліції Донеччини.
Зазначається, що обстріл міста зі ствольної артилерії відбувався з 11.20 до 12.00. В результаті у власній оселі загинув 32-річний чоловік. Парамедики намагались його реанімувати, але рани виявились несумісними з життям.
Близько 13.00 росіяни вдарили по цивільних двома ракетами РСЗВ «Смерч». Поранень зазнали четверо людей — чоловіки віком 48, 62, 70 років та 82-річна жінка.
Внаслідок обстрілів пошкоджено:
- п’ять приватних будинків;
- чотири багатоповерхівки;
- адмінбудівлю;
- три підприємства;
- три лінії електропередач;
- газогін;
- автомобіль.
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