Министр финансов США Скотт Бессент. Фото:

https://racurs.ua/n204407-soglashenie-s-ukrainoy-o-poleznyh-iskopaemyh-gotovo-k-podpisaniu-bessent.html

Ракурс

Рамкова угода про видобуток корисних копалин між Україною та США готова до підписання.

Усі необхідні узгодження вже здійснені, і залишилося лише формальне підписання президентами Володимиром Зеленський та Дональдом Трампом. Церемонія підписання відбудеться сьогодні, 28 лютого. Про це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скот Бессент повідомив в ефірі Fox Business.

Документ готовий, він узгоджений і схвалений українським урядом. Очікується підписання президентами. Угода охоплює сфери видобутку корисних копалин, нафти, газу та інфраструктури. Ця угода дійсно вигідна для обох сторін, оскільки сприяє тіснішій співпраці між українським народом та американським бізнесом, — наголосив він.

Бессент додав, що угода наочно демонструє американцям її користь для країни. Глава Мінфіну додав, що завдяки застосуванню найкращих американських практик угода мінімізує ризики корупції.

Нагадаємо, 26 лютого Кабінет міністрів України схвалив угоду про корисні копалини з США. Документ передбачає, що Україна та США створять Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Джерело: Fox Business