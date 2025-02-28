Село Новенькое в Сумской области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n204418-armiya-rf-nachala-shturm-po-linii-granicy-na-sumschine-odno-iz-sel-uje-v-seroy-zone.html

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Село Новеньке Юнаківської громади Сумської області опинилося у «сірій» зоні.

Моніторинговий ресурс DeepState позначив цей населений пункт на мапі як «сіру зону». А російська пропаганда стверджує, що окупаційна армія намагається взяти під контроль так звану лінію життя — єдину асфальтовану дорогу між українською Юнаківкою і російською Суджею, щоб ускладнити постачання і логістику ЗСУ.

Заявляється, що росіяни нібито прорвали кордон на Сумщині і й атакують в районі Новенького. Окремі ресурси пишуть, що в село зайшов підрозділ з близько 40 російських окупантів і що нібито там тривають бої.

Натомість керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко переконує, що прориву кордону у Сумській області не було. Російські війська у виді піхоти штурмують по лінії кордону у районі села Новеньке.

Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новеньке, про що повідомляють у медіа. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На цю мить прориву не відбулося, бої тривають, — написав Коваленко у Telegram.

Нагадаємо, проект DeepState інформував, що армія рф зуміла пройти вперед біля трьох населених пунктів в Донецькій та Курській областях. Зокрема, ворог за добу просунувся біля Бурлацького и Привільного на Донеччині та біля Свердлікового в Курській області.