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Село Новеньке у Сумській області. Карта: DeepState
Армія рф почала штурм по лінії кордону на Сумщині — одне з сіл у «сірій» зоніhttps://racurs.ua/ua/n204418-armiya-rf-pochala-shturm-po-liniyi-kordonu-na-sumschyni-odne-z-sil-vje-u-siriy-zoni.htmlРакурс
Село Новеньке Юнаківської громади Сумської області опинилося у «сірій» зоні.
Моніторинговий ресурс DeepState позначив цей населений пункт на мапі як «сіру зону». А російська пропаганда стверджує, що окупаційна армія намагається взяти під контроль так звану лінію життя — єдину асфальтовану дорогу між українською Юнаківкою і російською Суджею, щоб ускладнити постачання і логістику ЗСУ.
Заявляється, що росіяни нібито прорвали кордон на Сумщині і й атакують в районі Новенького. Окремі ресурси пишуть, що в село зайшов підрозділ з близько 40 російських окупантів і що нібито там тривають бої.
Натомість керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко переконує, що прориву кордону у Сумській області не було. Російські війська у виді піхоти штурмують по лінії кордону у районі села Новеньке.
Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новеньке, про що повідомляють у медіа. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На цю мить прориву не відбулося, бої тривають, — написав Коваленко у Telegram.
Нагадаємо, проект DeepState інформував, що армія рф зуміла пройти вперед біля трьох населених пунктів в Донецькій та Курській областях. Зокрема, ворог за добу просунувся біля Бурлацького и Привільного на Донеччині та біля Свердлікового в Курській області.