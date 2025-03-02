Собранные на «ядерку» деньги передадут на дроны — Гороховскийhttps://racurs.ua/n204465-sobrannye-na-yaderku-dengi-peredadut-na-drony-gorohovskiy.htmlРакурс
Кошти на «ядерку», які збирав співзасновник monobank Олег Гороховський, підуть на дрони для українських військових.
Про це Гороховський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Усі зібрані кошти планую передати Спільноті Сергія Стерненка на Русоріз. Якщо когось така зміна «цільового призначення» не влаштовує, напишіть завтра до 20.00 у підтримку, і вам повернуть гроші, — написав він вчора, 1 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі.
Гороховський зазначив, що за 20 годин було зібрано 27,2 млн грн.
Звичайно, я не знаю, як зробити «ядерку», але це й не було метою збору. Метою збору було показати — що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «Ядерка», яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою, — наголосив Гороховський.
Коли настане час дати гроші на справжню «ядерку», ми зробимо це знову, — додав він.