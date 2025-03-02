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Ракурс
Собранные соучредителем monobank средства передадут на дроны

Собранные на «ядерку» деньги передадут на дроны — Гороховский

2 мар 2025, 12:37
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Кошти на «ядерку», які збирав співзасновник monobank Олег Гороховський, підуть на дрони для українських військових.

Про це Гороховський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Усі зібрані кошти планую передати Спільноті Сергія Стерненка на Русоріз. Якщо когось така зміна «цільового призначення» не влаштовує, напишіть завтра до 20.00 у підтримку, і вам повернуть гроші, — написав він вчора, 1 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі.

Гороховський зазначив, що за 20 годин було зібрано 27,2 млн грн.

Звичайно, я не знаю, як зробити «ядерку», але це й не було метою збору. Метою збору було показати — що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «Ядерка», яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою, — наголосив Гороховський.

Коли настане час дати гроші на справжню «ядерку», ми зробимо це знову, — додав він.

Источник: Ракурс


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