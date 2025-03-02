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Дрон пограничников поразил место укрытия рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204467-dron-pogranichnikov-porazil-mesto-ukrytiya-rashistov-video.htmlРакурс
Українські прикордонники скидами з дронів уразили місце укриття та особовий склад ворога.
Відповідне відео сьогодні. 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники: 1, окупанти: більше не рахується, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
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