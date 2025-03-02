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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дрон пограничников поразил место укрытия рашистов (ВИДЕО)

2 мар 2025, 13:23
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Українські прикордонники скидами з дронів уразили місце укриття та особовий склад ворога.

Відповідне відео сьогодні. 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники: 1, окупанти: більше не рахується, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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