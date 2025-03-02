Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204467-dron-prykordonnykiv-vrazyv-misce-ukryttya-rashystiv-video.html

Ракурс

Українські прикордонники скидами з дронів уразили місце укриття та особовий склад ворога.

Відповідне відео сьогодні. 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники: 1, окупанти: більше не рахується, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.