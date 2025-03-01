Українські БпЛА знищили 16 одиниць транспорту окупантів у районі Кремінної. Фото:

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Російські окупанти у боях з ЗСУ зазнали втрат у Луганській області.

Зокрема, по ворожих цілях успішно попрацювали пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста». Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 1 березня повідомило у Telegram.

Зазначається, що у районах Кремінної та Серебрянського лісництва були знищені російські танк та гармата. Також у ході останніх операцій тут були уражені 16 одиниць автотранспорту окупантів, ретранслятор та кілька одиниць піхоти противника.

Оператори ударних БпЛА не залишають шансів ворогу, відпрацьовуючи по кожній ворожій цілі, що з’являється в їх полі зору, — наголосило командування.

Також в ОСУВ «Хортиця» зазначили, що біля Торецька ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ за підтримки артилерії та дронів, але просунутися не зміг. Однак внаслідок бойових дій частина позицій Сил оборони на цій ділянці фронту була зруйнована.

Командування наголосило, що вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, 28 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ росії у Брянській області. Було знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.