Российский беспилотник ударил по маршрутке в Херсоне — погиб человек

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Российский беспилотник снова атаковал общественный транспорт Херсона, фото: «Википедия»
Российский беспилотник ударил по маршрутке в Херсоне — погиб человекhttps://racurs.ua/n204469-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-marshrutke-v-hersone-pogib-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники знову атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні.
Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі. За попередніми даними, є загиблий, — розповів він.
Згодом Мрочко додав, що в результати атаки дрона загинула 53-річна жінка.
Також відомо про шістьох поранених:
- поліцейські доставили до лікарні 19-річного юнака у тяжкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини, лівої ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутку;
- до лікарні доставлено чоловіків віком 56 і 72 років та 66-річна жінку, які дістали мінно-вибухову травму. Їх дообстежують;
- 64-річний чоловік у тяжкому стані. В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, руки та ніг.
- 58-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Стан середньої тяжкості. Потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, у лікарні померла 65-річна жінка, на яку ворог учора, 1 березня, зранку скинув з дрона вибухівку в Антонівці.
Медики боролися до останнього, але травми виявилися несумісні з життям, — розповів Мрочко.
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