Великобритания и Франция отреагировали на остановку помощи от США. Фото:

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Велика Британія та Франція відреагували на зупинку військової допомоги США Україні.

Париж заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні, включаючи скасування постачання зброї, робить мир більш віддаленим, бо це посилить країну-агресора росію. Відповідний коментар зробив молодший міністр у справах Європи Бенджамен Аддад, передає BFM TV.

По суті, якщо ми хочемо миру, рішення про припинення постачання зброї Україні, воно зміцнює мир чи відштовхує його? Відштовхує, тому що це лише зміцнить руку агресора на землі, тобто росії, — заявив дипломат.

Аддад наголосив, що тиснути потрібно саме на росію, а не чинити тиск на Україну, що спостерігається останні кілька тижнів.

У Лондоні відзначили, що британці залишаться непохитними у підтримці України й працюватимуть із союзниками для досягнення миру.

Ми залишаємося абсолютно прихильними до досягнення тривалого миру в Україні та взаємодіємо з ключовими союзниками на підтримку цих зусиль. Це потрібно робити, і це у наших інтересах, — заявив речник уряду Великої Британії.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всієї військової американської техніки, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

У Верховній Раді заявили, що Україна запаси озброєння на шість місяців навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак визнали, що ситуація може значно погіршитися. Тому Київ працює над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Джерело: BFM TV