Запасів зброї в України є на 6 місяців. Фото: Генштаб

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Україна має запас міцності приблизно на шість місяців навіть без системної підтримки США.

Однак ситуація значно ускладниться, тому влада працює над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння. Зокрема, українська оборонка за три роки набрала достатньо великі спроможності й здатна суттєво нівелювати загрози та ризики. Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, на закритому засіданні вже розглянули негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні. Основною метою є забезпечення української ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак. Також зараз намагаються знайти заміну критичного американському озброєнню.

Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють — і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет — над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати, — розповів нардеп.

При цьому Веніславський визнав, що лише Сполучені Штати можуть поставити деяке важливе озброєння, альтернативи яким немає. Це стосується системи ППО та високоточних реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всієї військової американської техніки, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Джерело: «РБК-Україна»