Украинская авиация разнесла пункт управления десантной дивизии вблизи Донецка

https://racurs.ua/n204529-ukrainskaya-aviaciya-raznesla-punkt-upravleniya-desantnoy-divizii-vblizi-donecka.html

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Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил рф у населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це у вівторок повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.