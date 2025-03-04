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Украинская авиация разнесла пункт управления десантной дивизии вблизи Донецка

Украинская авиация разнесла пункт управления десантной дивизии вблизи Донецка

4 мар 2025, 18:27
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Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил рф у населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це у вівторок повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.

Источник: Ракурс


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