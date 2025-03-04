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Українська авіація рознесла пункт управління десантної дивізії рф поблизу Донецька
Українська авіація рознесла пункт управління десантної дивізії рф поблизу Донецькаhttps://racurs.ua/ua/n204529-ukrayinska-aviaciya-roznesla-punkt-upravlinnya-desantnoyi-dyviziyi-rf-poblyzu-donecka.htmlРакурс
Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил рф у населеному пункті Калініна Донецької області.
Про це у вівторок повідомляє Генштаб ЗСУ.
Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.