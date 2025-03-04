Зеленский объяснил, что будет дальше с помощью Америки

Володимир Зеленський доручив міністру оборони України, керівникам розвідок та дипломатам звʼязатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо перспектив військової допомоги США.

Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни, — сказав у відеозверненні Зеленський наприкінці 1105-го дня війни.

Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної допомоги. Також була вже й зупинка військової допомоги — наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби — і військові, і спеціальні служби — встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вище. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.