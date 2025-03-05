Ермак и Волц обсудили время и место новых переговоров

Майкл Уолтц, фото: CBS Mornings

https://racurs.ua/n204556-ermak-i-volc-obsudili-vremya-i-mesto-novyh-peregovorov.html

Ракурс

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами, — зазначив він. — Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи.

Волтц у коментарі CBS News розповів, що мав телефонну розмову зі своїм «українським колегою».

Я завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, перемовну команду, — зазначив Волтц.

Сьогодні та вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати — ми будемо вести переговори про мир й ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам й протестуємо ту сторону. Це буде важка дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені. Думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку, — додав він.

Раніше сьогодні Волтц в інтерв’ю Fox News заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори і вжиті заходи зі зміцнення довіри.

Джерело: Андрій Єрмак, «Укрінформ»