Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого рашистами по п’ятиповерховому готелю вчора, 5 березня, ввечері.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Загалом внаслідок ворожої атаки:

чотири людини загинули;

32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини — 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами цієї терористичної атаки.