Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи на місті російського ракетного удару (ФОТО)

6 бер 2025, 12:47
999

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого рашистами по п’ятиповерховому готелю вчора, 5 березня, ввечері.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Загалом внаслідок ворожої атаки:

  • чотири людини загинули;
  • 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини — 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Офіс генпрокурора

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами цієї терористичної атаки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів