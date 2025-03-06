Разрушение в Краматорске. Фото: Донецкая ОВА

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Російська авіація 6 березня бомбила місто Краматорськ Донецької області.

Окупанти застосували три керовані авіаційні бомби. Пошкоджено житловий будинок і промислову зону. Попередньо відомо про двох постраждалих, яким вже надали медичну допомогу. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України, — наголосив він.

Також в ОВА заявили, що станом на сьогоднішній ранок Мирнограді Покровського району було пошкоджено будинок, а ще один — у Покровську. У Добропіллі окупанти поранили двох осіб й пошкодили 10 будинків.

А в Новооленівці Іллінівської громади Краматорського району внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Нагадаємо, 6 березня російські загарбники завдали масованого удару керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області. Попередньо відомо про одного загиблого чоловіка та двох постраждалих жінок. Бомбим повністю зруйновали приватний житловий будинок й пошкодили ще низку будівель.