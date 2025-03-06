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Наслідки російського удару по Слатиному, фото: ДСНС
Рашисти завдали масованого удару КАБами по селищу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204572-rashysty-zavdaly-masovanogo-udaru-kabamy-po-selyschu-na-harkivschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.
Про це сьогодні, 6 березня повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучання КАБ:
- повністю зруйнований приватний житловий будинок;
- за попередніми даними, загинув чоловік та постраждали дві жінки;
- виникло загоряння конструктивних елементів і легкового автомобіля на подвір’ї;
- зайнялась суха трава навколо на площі 500 кв. м;
- вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто.
Росіяни атакували Слатино рано вранці. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Він зазначив, що в атакованому КАБом будинку жила родина — подружжя з дорослим сином:
Всіх будити почала матір, після оповіщення про тривогу вона вийшла в коридор. Син пішов на двір, а батько залишився в спальні. Люди встигли лише почути звук, схожий на звук літака, а за декілька секунд — потужний вибух.
Матір та син вціліли, у жінки перелом бедра, у хлопця контузія. А от голова родини опинився ближче за всіх від епіцентру вибуху, отримав численні травми тулуба та обличчя, на жаль, несумісні з життям, — додав Болвінов.