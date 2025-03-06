Дональд Трамп, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n204571-soratnyky-trampa-provely-taiemni-peregovory-z-ukrayinskoyi-opozyciieu-zmi.html

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Чотири члени оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з командами Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох українських парламентаріїв і експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії.

Зазначається, що переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори голосування через втому від війни та розчарування громадськості розгулом корупції, — зазначає видання. — Дійсно, його рейтинги знижувалися роками, хоча вони і зросли після інциденту в Овальному кабінеті минулого тижня.

Згодом Порошенко та Тимошенко на своїх сторінках у соцмережах прокоментували цю інформацію.

Ми публічно і прозоро працюємо з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України. Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла, — зазначив Порошенко.

Він запевнив, що суть розмов його команди з представниками США зводилася до принципів пріоритету безпеки та миру через силу:

Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність.

Порошенко наголосив, що його команда категорично проти виборів під час війни:

Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу.

Також про те, що до забезпечення миру проведення неможливе наголосила на своїй Фейсбук-сторінці і Тимошенко:

Команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови.

Джерело: Politico, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко