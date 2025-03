Чотири члени оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з командами Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох українських парламентаріїв і експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії.

Зазначається, що переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом Порошенко та Тимошенко на своїх сторінках у соцмережах прокоментували цю інформацію.

Він запевнив, що суть розмов його команди з представниками США зводилася до принципів пріоритету безпеки та миру через силу:

Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність.