Воздушные силы поразили пункты управления россиян. Фото: Генштаб

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Ракурс

Сили оборони України уразили важливі російські цілі на фронті.

У середу, 5 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил рф в Олешка на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 6 березня повідомив у Telegram.

Також українська бойова авіація вдарила по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил рф в селі Плєхово Курської області рф.

В Генштабі наголосили, що ці удари є продовженням серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу російської армії на шляху деокупації українських територій.

Повітряні сили Збройних сил України завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей Збройних сил рф вести агресивну війну проти українського народу, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 4 березня українська бойова авіація завдала успішного удару по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії в районі населеного пункту Троїцьке Курської області рф. Цей об'єкт окупанти використовували для запуску FPV-дронів по позиціях Сил оборони.

Внаслідок атаки були знищені ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.