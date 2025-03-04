Авіація накрила на Курщині майданчик для запуску російських FPV

https://racurs.ua/ua/n204535-aviaciya-nakryla-na-kurschyni-maydanchyk-dlya-zapusku-rosiyskyh-fpv.html

Ракурс

Повітряні сили завдали чергового успішного удару, по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі населеного пункту Троїцьке Курської області рф.

Об'єкт ворога використовувався для запуску FPV-дронів по українських позиціях.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України, повідомили 4 березня у Генштабі.

Крім того, ЗСУ накрили касетною ракетою полігон окупантів на Херсонщині: ліквідовано приблихно 30 окупантів, стверджує воєнкор Андрій Цаплієнко.

Помста настигла ворога, — прокоментував він відео удару.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ПС завдали високоточного ударупо пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії зс рф в населеному пункті Манжиків кут (раніше Калініна) на тимчасово окупованій території Донецької області.