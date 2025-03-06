Министр обороны Рустем Умеров. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n204583-ukraina-rabotaet-nad-alternativnymi-razveddannymi-umerov.html

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Альтернативу розвідувальним даним зі США шукає Київ.

Україна поки що не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними зі Сполучених Штатів Америки, однак вже працює над альтернативами. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час спільної прес-конференції з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Стосовно розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами, — сказав він.

Також очільник українського оборонного відомства поінформував, що в разі необхідності Україна запитуватиме розвідувальну інформацію і в Німеччини.

Тим часом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж готовий надавати Києву розвідувальні дані, після того як Сполучені Штати тимчасово зупинили обмін інформацією.

Тим часом Daily Mail пише, що рішення США щодо розвідданих для України може серйозно позначитися на ефективності ракет Storm Shadow, які ЗСУ отримали від Великої Британії. Зазначається, що британська розвідка та військові підрозділи отримали наказ, який прямо забороняє ділитися розвідданими, отриманими від США, які раніше були відомі як «Rel UKR».

Британські ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, ймовірно, стали марними в Україні після того, як Трамп заборонив США ділитися розвідувальною інформацією із союзниками, — пише газета.

Нагадаємо, 5 березня директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що Сполучені Штати призупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Джерело: Daily Mail