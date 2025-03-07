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Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины

Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины

7 мар 2025, 09:14
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Кожен третій український бізнес очолюють жінки. Серед нових бізнесів найбільш помітний приріст директорок в айті.

Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки, повідомили в Opendatabot.

Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки: так, за рік суттєво побільшало директорок айті компаній, сільгосп сфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.

У сфері айті, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.

Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

  • освіта — 70% жінок на чолі компаній,

  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;

  • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;

  • туризм — 57%.

Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.

Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки:

  • «ОККО-Експрес» — 74,8 млрд грн — торгівля паливом;

  • Компанія «ОККО-Бізнес» — 27,3 млрд грн — торгівля паливом;

  • «АВ Метал Груп» — 21,9 млрд грн — торгівля металами та рудами;

  • Компанія «Європлюс» — 14,2 млрд грн — роздрібна торгівля;

  • «Ашан» — 10,1 млрд грн — роздрібна торгівля;

  • «Трейд Енерджі Солюшн» — 9,6 млрд грн — торгівля паливом;

  • «Експансія» — 5,5 млрд грн — роздрібна торгівля;

  • «Анвітрейд» — 4,1 млрд грн — торгівля паливом;

  • Українська нафтотрейдінгова компанія- 3,4 млрд грн — торгівля паливом;

  • «КЛУБ ЧІПСІВ» — 3 млрд грн — перероблення та консервування картоплі.

Источник: Ракурс


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