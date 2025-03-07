Кожен третій український бізнес очолюють жінки

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Кожен третій український бізнес очолюють жінки. Серед нових бізнесів найбільш помітний приріст директорок в айті.

Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки, повідомили в Opendatabot.

Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки: так, за рік суттєво побільшало директорок айті компаній, сільгосп сфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.

У сфері айті, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.

Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта — 70% жінок на чолі компаній,

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;

туризм — 57%.

Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.

Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки: